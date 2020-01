O Rio Ave confirma a contratação do avançado Gelson Dala. É o regresso do extremo angolano a Vila do Conde.

O jogador de 23 anos chega emprestado pelo Sporting até final da época. É a terceira passagem do jogador pelo clube.

Dala estava no Antalyaspor, onde fez nove jogos e um golo em meia temporada.

Gelson Dala é o primeiro reforço de inverno para a equipa de Carlos Carvalhal.