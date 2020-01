Reviravolta e redenção nos jornais

A reviravolta do FC Porto sobre o Vitória de Guimarães, que permitiu o acesso à final da Taça da Liga, é o grande destaque das manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira.

"Hora de redenção", titula "A Bola". Soares esteve no golo vimaranense, mas deu a vitória aos dragões, com intervenção do videoárbitro. "Agora o borrego de ouro", escreve "O Jogo". O FC Porto, que não vence uma taça há nove anos, apura-se para a terceira final da era Sérgio Conceição.

O "Record" vai ao mercado de inverno: "Águia quer Koch já". Benfica acelera negociações pelo central alemão. Jardel prepara-se para dizer adeus. Fejsa está a um passo do Alavés.