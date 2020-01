Barroso: "Porto terá mais pressão do que o Braga"

Barroso, antigo médio de Sporting de Braga e FC Porto, considera que a final da Taça da Liga será de maior pressão para os dragões, não só porque nunca conquistaram o troféu, mas também porque perderam diante da equipa minhota, em casa, na passada sexta-feira.

"A pressão do FC Porto para ganhar sempre foi enorme. Agora, tem mais ainda, porque acabou de perder com o Braga no campeonato e atrasou-se na luta pelo título. A época não está a correr muito bem no campeonato e agora tem a possibilidade de ganhar um troféu que perdeu por duas vezes na final. Contudo, o Sporting de Braga também a quer conquistar e já deu provas que pode ganhar perfeitamente ao FC Porto", afirma, em entrevista a Bola Branca.



Barroso destaca "vários ingredientes" que permitem esperar que seja um grande jogo: "O Braga quer ganhar a Taça da Liga em casa, enquanto que o FC Porto quer ganhar a primeira Taça da Liga da sua história. Isto acontece depois de um jogo em que o Braga foi ganhar ao terreno do FC Porto. Tem tudo para ser um grande espectáculo."