Slovan Bratislava terá direito a 10% na venda de Sporar

O diretor geral do Slovan Bratislava confirma a transferência de Andraz Sporar para o Sporting e explica todos os contornos do negócio.

Ivan Kmotrík Jr reafirma que o avançado custo, no imediato, seis milhões de euros, aos leões mas que há cláusulas que podem trazer o negócio até aos sete milhões.

Mais conta o dirigente que o Slovan terá direito a 10% numa futura venda de Sporar.

"É a maior transferência da história da Eslováquia. A quantia fixa, que iremos receber no imediato, é de seis milhões de euros. Mas negociámos bónus muito bons, resultando numa transferência superior a sete milhões de euros. O contrato estipula que, em caso de futura venda do jogador, recebamos 10% do valor da transferência. Por isso, se o Andraz sair para uma Liga ainda mais forte no futuro, o Slovan irá receber 10% da transferência, o que, pelas quantias que o Sporting vende jogadores para o estrangeiro, significa que pode render-nos centenas de milhares ou até milhões de euros", referiu ao site oficial do emblema eslovaco.

Kmotrík acrescenta que havia várias outras propostas para a contratação do jogador, mas que Sporar escolheu a equipa de Alvalade porque “é esperado que seja o avançado titular”.

“Ele mostrou um grande desejo em mudar-se para o Sporting, onde é esperado que seja o avançado titular da equipa. As negociações [com o Sporting] foram muito longas, chegaram a durar um mês. Mas tal como já tinha dito, recebemos várias propostas da Premier League, do campeonato francês, escocês, árabe e até da China, e na última semana tivemos ainda uma abordagem de um clube da La Liga", acrescentou o diretor geral do Slovan Bratislava.

O avançado assinou pelo Sporting para as próximas quatro temporadas e meia e fica com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.