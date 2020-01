Podolski está de regresso à Turquia

Lukas Podolski está de regresso ao futebol turco, para representar o Antalyaspor, segundo anunciou o clube, esta quinta-feira.

O avançado internacional alemão, de 34 anos, era um jogador livre, após ter terminado contrato com o Vissel Kobe, do Japão, pelo qual alinhara nos últimos três anos, proveniente dos turcos do Galatasaray.

Podolski tornou-se estrela no Colónia, antes de rumar, durante três temporadas, ao Bayern Munique, para depois voltar ao clube de origem. Em 2012, rumou ao Arsenal, onde ficou por duas épocas e meia. A segunda metade da temporada 2014/15 foi passada no Inter de Milão.

Com 49 golos em 130 internacionalizações, a carreira de seleção de Podolski correu melhor que nos clubes. Em 2006, o avançado superou Cristiano Ronaldo, como melhor jovem do Mundial da Alemanha.