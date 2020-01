O extremo Victor Moses é reforço do Inter de Milão neste mercado de inverno.

O internacional nigeriano estava no Fenerbahce, mas chega do Chelsea, por empréstimo, ficando os italianos com opção de compra no final da época.

Moses, de 29 anos, reencontra Antonio Conte, técnico com quem trabalhou em Londres.

No ano e meio que esteve na Turquia, Victor Moses fez 23 jogos e marcou 5 golos.