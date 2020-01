Flamengo oficializa regresso de Pedro

O Flamengo oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Pedro, por empréstimo da Fiorentina, até ao final do ano.

Esta transferência representa um regresso a casa para o ponta de lança internacional brasileiro, de 22 anos, que iniciou a formação no clube do Rio de Janeiro. Pedro será treinado pelo português Jorge Jesus.

"É muito bom estar de volta. Fico feliz, a expetativa de vestir esta camisola novamente é enorme. Espero que seja um grande ano para todos nós. Venho para somar, fazer golos. Espero que possamos bater recordes este ano, que é o mais importante. Procurar sempre melhorar, evoluir sempre", afirmou o avançado, em declarações à Fla TV.

Pedro foi lançado para o futebol profissional no Fluminense. Em 2018, esteve com um pé no Real Madrid, mas uma grave lesão abortou a operação. No início desta época, foi contratado pela Fiorentina, por 11 milhões de euros. Contudo, não se afirmou e regressa, agora, ao Brasil.