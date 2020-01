De mota ou a pé, centenas prestam homenagem a Paulo Gonçalves

O piloto Paulo Gonçalves, que morreu no rali Dakar no dia 12 de janeiro, foi esta quinta-feira homenageado por centenas de pessoas, na Praça do Município, em Esposende, onde o corpo fez uma paragem a caminho de Gemeses, onde decorrerá o funeral.

Na praça e nas ruas adjacentes, centenas de pessoas cumpriram um minuto de silêncio, quando o carro fúnebre, que transporta o corpo do piloto desde o aeroporto Francisco Sá Carneiro, chegou ao centro da cidade, onde Paulo Gonçalves nasceu e residiu.