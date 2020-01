Corpo de Paulo Gonçalves já está em Portugal. Cortejo fúnebre acompanhado por 100 "motards"

O corpo de Paulo Gonçalves, que morreu no Rali Dakar, chegou esta quinta-feira ao fim da manhã ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, com o cortejo fúnebre, acompanhado por cerca de uma centena 'motards', a seguir para Esposende, Braga.

Cerca 11h40, o carro funerário abandonou o aeroporto para iniciar a viagem para Esposende, com cerca de uma centena de 'motards' a acompanhar e com escolta policial, tendo sido saudado com palmas.

O cortejo fúnebre do piloto, que morreu a 12 de janeiro, na sequência de uma queda na sétima de 12 etapas do Dakar, na Arábia Saudita, vai passar pelo centro de Esposende antes de rumar à freguesia de Gemeses, onde o corpo ficará em câmara ardente, a partir das 16h00.

O funeral vai realizar-se na sexta-feira, pelas 16h00, na Igreja de Gemeses, em Esposende, concelho do distrito de Braga, em que foi decretado dia de luto municipal.