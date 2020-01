Ana Gomes pede demissão de Teixeira dos Santos do EuroBic

A socialista Ana Gomes defende que o antigo ministro das Finanças Teixeira dos Santos, deve sair ou ser afastado da liderança do EuroBic, na sequência das revelações do Luanda Leaks relacionadas com Isabel dos Santos.



Em entrevista à RTP, a antiga eurodeputada acusa o Banco de Portugal de não ter atuado e exige da demissão de Teixeira dos Santos.

“O Banco de Portugal, se quisesse, tem competência, hoje, para demitir o dr. Teixeira dos Santos. Alguém tem de ter a responsabilidade. Acho que sim [devia demitir Teixeira dos Santos], porque não haver nunca nenhum responsável é o que põe o povo todo a dizer: ‘isto é tudo uma pandilha, estão todos feitos’. E, infelizmente, estão todos feitos”, afirma Ana Gomes.

Na sequência do caso Luanda Leaks, o Banco de Portugal anunciou na segunda-feira uma investigação à transferência de 57,3 milhões de euros de uma conta da petrolífera estatal angolana Sonagol, no EuroBic, para uma empresa com sede no Dubai, detida por uma amiga e pelo advogado de Isabel dos Santos. A transferência aconteceu horas depois da empresária ser afastada da Sonangol.

Nesta entrevista à RTP, Ana Gomes acusa também os governantes de sucessivos governos de Portugal de fecharem os olhos a origem do dinheiro de Isabel dos Santos, que esta quarta-feira foi constituída arguida em Angola, e de conivência com os negócios da empresária.



“Tinham interesse nos negócios, tinham cumplicidade. Foi há oito anos que o ministro Miguel Relvas foi tentar vender esta RTP pública a Angola”, recorda.

“Eu desafio que se faça uma lista de membros dos Governos dos últimos anos, de qualquer partido, que estão hoje em empresas da senhora Isabel dos Santos ou associadas a elas ou outros elementos da cleptocracia angolana”, sublinha Ana Gomes.

A ativista está totalmente concentrada no combate à corrupção e não equaciona uma candidatura às próximas eleições presidenciais de 2021 ou a outros cargos políticos. Em entrevista à RTP, a antiga eurodeputada acrescenta que António Costa "jamais" permitiria que fosse a candidata do PS.