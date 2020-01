Robin Koch não foi chamado à seleção da Alemanha por acaso

Nuno Félix, consultor de clubes alemães, aprova o interesse do Benfica na contratação de Robin Koch, central internacional alemão do Friburgo.



Em entrevista a Bola Branca, Nuno Félix fala de um defesa "muito regular a nível exibicional e que tem fama de ser um excelente profissional e um jogador que trabalha muito ao nível do treino". Daí que, na sua opinião, tenha sido "mais do que merecido [Koch] ter chegado à seleção nacional".

"É um jogador com qualidade suficiente para jogar no Benfica. Por vezes, não parece rápido, mas tem grande capacidade de recuperação. Não tendo muitos golos, é muito importante nas bolas aéreas ofensivas. Tem um bom posicionamento, uma boa saída de bola, também sabe sair bem da pressão quando em posse. É um jogador muito racional e que não se deixa levar pelos momentos do jogo. Dá muitas garantias", assegura.

Embora tenha sido presença assídua nas últimas convocatórias do selecionador da Alemanha, Joachim Low, o percurso de Koch nas selecções mais jovens "não é muito extenso", até devido "à quantidade de bons defesas centrais que a Alemanha produz praticamente em todas as gerações". No entanto, o alvo do Benfica está a "afirmar-se aos 23 anos e tem dado boa conta de si".

O Friburgo joga muitas vezes num esquema de três centrais. Nuno Félix refere que Koch é um "jogador muito eficiente" e que deverá alinhar mais como "central pela direita do que pela esquerda".