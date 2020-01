Luís Alberto: "Não deram oportunidades ao Caio"

Caio Lucas já é do Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, e foi "a vontade do jogador" que prevaleceu para voltar a um campeonato de onde havia saída para assinar pelo Benfica, no início desta temporada.

Luís Alberto, representante do brasileiro, fala das poucas hipóteses dadas por Bruno Lage a Caio Lucas para jogar entre os melhores do plantel encarnado.

Nestas declarações a Bola Branca, o agente diz que "não lhe foram dadas oportunidades para mostrar o seu futebol" e que, embora respeite as opções da equipa técnica encarnada, o extremo "optou por mudar de horizontes e de clube", indo para uma equipa onde "pudesse jogar mais".