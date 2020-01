Benfica confirma empréstimo de Caio Lucas ao Al Sharjah

O Benfica confirmou, esta quarta-feira, o empréstimo de Caio Lucas ao Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.

O extremo brasileiro, de 25 anos, vai representar o clube saudita durante 18 meses, isto é, na próxima época e meia - até ao final de 2020/21.

Contratado no início da presente época, após terminar contrato com o Al Ain, Caio Lucas não conseguiu afirmar-se na Luz. Nestes seis meses no Benfica, o avançado fez apenas 11 jogos, tendo marcado um golo.

O Benfica não dá conta da existência de uma opção de compra, no contrato de empréstimo. Caio Lucas tem contrato com os encarnados até 30 junho de 2023 e cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.