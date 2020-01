Madonna cancela concerto desta quarta-feira

Foi cancelado o concerto de Madonna agendado para esta quarta-feira no Coliseu de Lisboa.

"Lamentamos informar que Madonna não poderá atuar esta noite devido a dores associadas a uma lesão. Assim sendo, o concerto Madame X marcado para esta noite, dia 22 de janeiro, no Coliseu de Lisboa está cancelado", lê-se no comunicado da produtora publicado no Facebook.



O mesmo comunicado acrescenta que "o reembolso deverá ser solicitado no ponto de venda onde adquiriu os bilhetes a partir do dia 24 de janeiro às 13h00".



A tour de Madonna previa a realização de oito concertos, sendo o último na quinta-feira, 23 de janeiro. De acordo com a organização, esse espetáculo "continua agendado". No passado domingo, Madonna cancelou o concerto dessa noite.

"Lamentamos a decepção aos fãs e alterações de última hora. Agradecemos os votos de rápidas melhoras a Madonna", escreve ainda a produtora.

Madonna já tinha cancelado concertos na digressão americana devido a vários problemas físicos nas pernas e joelhos.