Zé Eduardo: "Alvalade vai-se esvaziando e a juventude começa a olhar para outros emblemas"

As derrotas do Sporting com Braga, na meia-final da Taça da Liga, e Benfica, para o campeonato, e as divergências entre adeptos e orgãos sociais deixam, para Zé Eduardo, um sinal de "muita preocupação".

"Ou arrepiamos caminho e criamos condições para tornar o clube minimamente competitivo em Portugal e a nível internacional, ou então, na minha perspetiva, continuamos a derrapar e, aos poucos, sem darmos por isso, o estádio vai-se esvaziando, a nossa juventude começa a olhar para outros emblemas de sucesso e o clube vai definhando", vaticina o antigo jogador e dirigente dos leões, em entrevista a Bola Branca.



No atual cenário de uma direcção que "não quer sair", Zé Eduardo vinca que há "um problema para resolver e tem de ser resolvido pelos sócios".



O antigo dirigente não quer imaginar uma espiral negativa que o obrigue a questionar "se é possível o Sporting descer de divisão". "O campeonato não é muito forte e isso contraria essa possibilidade", afiança.

No entanto, lança um grito de alerta: "Quando se começa a derrapar, quando se começa a descer na classificação num clube com a dimensão do Sporting, que tem a pressão que tem, essa mesma pressão pode ser terrível. Deixo este alerta enquanto é tempo de arrepiar caminho."