Sporting troca Pedro Marques de clube na Holanda

O Sporting terminou o empréstimo de Pedro Marques ao Dordrecht e cedeu o avançado, de 21 anos, ao Den Bosch, até ao final da época.

"O FC Den Bosch e o Sporting chegaram a acordo para a cedência temporária de Pedro Marques. O avançado é emprestado pelo clube português até ao final da época e junta-se à equipa hoje de manhã", refere a nota oficial do Den Bosch, no site do clube.



O Den Bosch também compete no segundo escalão holandês, embora represente uma subida de patamar para Pedro Marques, já que ocupa a 12,ª posição, ao passo que o Dordrecht é 20.º e último classificado.

Os seis golos em 21 jogos de Pedro Marques ajudaram-no a dar o salto, segundo disse o treinador do Den Bosch, Bert Ruijsch: "O Pedro demonstrou nestes últimos seis meses que pode ser importante a este nível. O seu faro pelo golo será uma mais valia para a nossa equipa."

Pedro Marques completou a formação no Sporting e, na temporada passada, alinhou pela equipa de sub-23, pela qual apontou sete golos. Prestações que lhe valeram a estreia na equipa principal: jogou 31 minutos frente ao Vorskla Poltava, na Liga Europa.