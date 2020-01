Sabe quem foi São Vicente?

Se perguntarmos aos portugueses quem é o padroeiro de Lisboa, muitos dirão Santo António. A maioria desconhece, no entanto, que o padroeiro principal da cidade e da diocese é São Vicente, que se comemora esta quarta-feira, 22 de janeiro.

As relíquias do diácono e mártir que morreu no século IV, em Valência, chegaram a Portugal, no século VIII. Mais tarde, D. Afonso Henriques prometeu que, se a cidade fosse conquistada aos mouros, traria as suas ossadas de Sagres para Lisboa, e mandaria erguer uma igreja em sua memória. Conta a história que a nau que trazia as ossadas do Santo, em 1173, terá sido protegida por dois corvos, uma imagem que ficou para sempre associada ao símbolo da cidade.

Quem foi São Vicente? Que devoção lhe é prestada? O que revela a igreja que foi edificada em sua honra, entre Alfama e a Graça? A historiadora Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, acompanhou-nos numa visita guiada ao Mosteiro de São Vicente de Fora.