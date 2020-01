Sérgio Conceição. “Estar na final que era o que queríamos"

O treinador do FC Porto estava orgulhoso dos seus jogadores após o triunfo contra o Vitória (2-1) para a Taça da Liga.

Sérgio Conceição admitiu que “foi um jogo muito competitivo, num relvado por vezes difícil, mas mostraram compromisso e bateram-se para ganhar”.

“Entrámos bem e no primeiro tempo tivemos várias situações em que podíamos ter marcado. No segundo tempo não estivemos tão bem, não saímos de forma muito criteriosa e o Vitória esteve melhor e a controlar mais o jogo. Mas depois do penálti voltámos a estar por cima do jogo. Conseguimos um resultado importante para estar na final que era o que queríamos”, referiu o técnico dos dragões.

Sobre a final, contra o Sp. Braga, Conceição acredita num “bom espetáculo. Vamos agora descansar e a partir de amanhã de manhã vamos começar a pensar na final” da Taça da Liga.

Também na flash interview, o treinador dos dragões explica a ausência do capitão: "O Danilo tem sido um jogador fantástico naquilo que é o espírito de sacrifício. É um jogador à FC Porto. Tem jogado com uma limitação grande no joelho e tem dado tudo a equipa. Não estando a 100% era melhor não arriscar e descansar".

O FC Porto venceu o Vitória por 2-1, com golos de Alex Telles e Soares.