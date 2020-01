Manifestantes exigem regresso da estátua de D. Sebastião à estação do Rossio

Segundo os manifestantes há uma réplica da estátua no Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, também em Lisboa, e colocam também a hipótese de uma nova estátua, a partir dos moldes originais que se encontram no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado.

A estátua do rei foi danificada em maio de 2016, quando um turista tentou fotografar-se junto dela, e esta com cerca de 130 anos, cedeu e partiu-se.

"Esta é uma prática comum na defesa do património, disso são exemplos a estátua de Eça de Queirós, no Largo Barão de Quintela, ou a célebre estátua de David, de Michelangelo, em Florença[em Itália]", afirmou um dos manifestantes.

"A empresa Infraestruturas de Portugal e a CP continuam sem resolver este assunto, permanecendo o nicho central vergonhosamente vazio. Tal revela a desvalorização que estas empresas públicas, ou as suas lideranças, que deveriam servir o interesse público, têm pelo património cultural de todos nós", disse à agência Lusa o artista Rui Mourão.

Uma petição online, que conta com 302 assinaturas exige à Infraestruturas que "na fachada da estação de comboios do Rossio recentemente restaurada seja reposta uma réplica da estátua de D. Sebastião e que se musealizem os restos da estátua partida, cuja recuperação não permite (segundo a própria empresa) remontar a estátua de novo na fachada".

A petição, que deverá ser entregue ao presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e ao presidente da Infraestruturas de Portugal, António Naranjo, está disponível no site Petição Pública.

A estação do Rossio foi inaugurada a 11 de junho de 1890, e está classificada como "Imóvel de Interesse Público" desde 1973 e como "património cultural" pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), "sendo considerada como uma das mais belas estações do mundo, agora amputada do seu elemento artístico principal", disse Mourão.

Como "estação central de Lisboa", a gare do Rossio foi terminal de vários comboios nacionais e internacionais de passageiros, designadamente o "Sud Express".

O escultor José Simões de Almeida (tio), autor da estátua, viveu entre 1844 e 1926, foi professor da Escola de Belas-Artes de Lisboa, e é também o autor da escultura "Vitória" no obelisco da vizinha praça dos Restauradores, e entre outras, do Cristo existente na capela do Mosteiro dos Jerónimos, onde se encontra o túmulo de Alexandre Herculano, também na capital.