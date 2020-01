​Governo disponibiliza 900 mil euros para combater a violência doméstica

O Governo lançou esta quarta-feira, no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), um concurso, no valor total de 902 mil euros, “com vista à cobertura do território nacional com estruturas de atendimento permanente e apoio especializado a vítimas de violência doméstica”.



O concurso destina-se a entidades públicas ou privadas (como ONG’s, CIM’s, IPSS’s ou municípios) “do Norte, Centro e Alentejo” e pretende reforçar as medidas de combate à violência doméstica, investindo, igualmente, no atendimento de vítimas e na prestação de apoio social ou jurídico. Parte do valor será ainda destinado à “sensibilização e prevenção primária junto da comunidade local”.

“Este concurso concretiza o compromisso de reforço da ação no terreno e alargamento da cobertura do território nacional, apostando no papel dos gabinetes de atendimento por equipas especializadas que atuam em redes de parcerias locais”, afirmou a propósito do concurso a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.

A Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica é composta por 167 estruturas de atendimento, 40 casas abrigo e 26 estruturas de acolhimento de emergência.