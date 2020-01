Como atrair jovens para a docência? Com estabilidade, diz Mário Nogueira

A classe dos professores está envelhecida e cada vez com menos gente. É, por isso, urgente atrair jovens para a docência, mas para tal é preciso que o Governo tome medidas que fomentem a estabilidade, defende Mário Nogueira. “Eu acho que só há uma forma, que é criar estabilidade para os jovens poderem saber e organizar-se do ponto de vista da sua vida. Ou seja, o Ministério da Educação tem de optar mesmo por abrir lugares de quadro que efetivem os professores, porque não se pode estar até quase aos 50 anos contratado a prazo e aos saltos no país”, afirma o secretário-geral da Fenprof (Federação Nacional dos Professores). “Tem de criar condições de estabilidade para as pessoas se poderem organizar – porque têm família, porque têm filhos, porque têm a sua vida – e valorizar a carreira”, insiste Mário Nogueira no programa As Três da Manhã, nesta quarta-feira, o mesmo dia em que tem encontro marcado à tarde com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Mas o que é valorizar a carreira? O histórico sindicalista garante que não se trata de aumentos salariais. “Não defendemos sequer que tenha de haver uma carreira com melhores salários. Não é isso, é respeitar o que está na lei”, esclarece. “O que está na lei é uma carreira de 34 anos para chegar ao topo – é das mais longas da União Europeia – e permitir que as pessoas, ao longo do tempo, com a devida avaliação, com o tempo de serviço, com a formação contínua, com tudo aquilo que são os requisitos que a lei estabelece, possam ter uma progressão e não fiquem bloqueados em escalão a meio”, concretiza.

Falta de professores, envelhecimento da classe, violência nas escolas e amianto são algumas das preocupações que os sindicatos levam, esta tarde, ao Ministério da Educação. Os sindicatos queriam ter sido ouvidos antes da aprovação, na generalidade, do Orçamento do Estado e antes da ida do ministro da Educação ao Parlamento para defender a proposta na especialidade, mas tal não aconteceu. Ainda assim, no encontro desta quarta-feira, as organizações sindicais prometem falar de todas as questões que preocupam o setor – entre elas, a desvalorização de que os professores têm sido alvo e que resulta, na opinião do secretário-geral da Fenprof, na atual situação, com alunos (entre os quais, crianças com necessidades educativas especiais) ainda sem aulas por falta de docentes. Como exemplo, Mário Nogueira aponta, na Renascença, o facto de os professores não ganharem o suficiente para trabalharem em Lisboa ou no Algarve. “Um professor hoje, até aos 16 anos de serviço, mantém-se no primeiro escalão da carreira. Ora, o primeiro escalão da carreira quer dizer que tem um salário de mil euros líquido e, portanto, não consegue vir viver para Lisboa nem para o Algarve”, conclui.

“Isto fez com que cerca de 12 mil professores profissionalizados tivessem abandonado a profissão. E nos últimos anos há instituições do ensino superior que não têm candidatos”, acrescenta, lembrando a falta de professores nas disciplinas de informática, geografia, inglês, entre outras. O cenário piora quando se olha para os números do último relatório do Conselho Nacional de Educação, que prevê que “cerca de 18 mil professores atinjam a idade da aposentação até 2023; cerca de 60% dos professores durante esta década”. “Nós estamos em 2020” sublinha o sindicalista. O problema do precedente Na semana passada, o Governo anunciou que os professores de línguas estrangeiras vão poder lecionar Português no 3.º Ciclo e no Secundário e que as aulas de Geografia poderão ser dadas por docentes de História, no caso das turmas ainda sem professor.