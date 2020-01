Comissões de utentes exigem reabertura da urgência pediátrica do Garcia de Orta

As comissões de utentes de Almada e do Seixal exigem a reabertura da Urgência Pediátrica do Hospital Garcia de Orta, com carácter de urgência. Para sensibilizar a ministra promovem esta quarta-feira um protesto em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa.

Lembram que a ministra apontou março como a altura para a possível reabertura das urgências pediátricas, mas, mais tarde, o presidente do conselho de administração do HGH apontou como irrealista essa data.



O fecho das urgências pediátricas nesta unidade está a afetar uma população de 350 mil habitantes, no conjunto dos dois concelhos de Almada e Seixal.



Os utentes têm protesto agendado para as 12h00, em frente ao Ministério da Saúde.

Desde novembro que a urgência pediátrica deste hospital tem encerrado diariamente no período noturno, entre as 20:00 e as 8 horas, devido à falta de especialistas para assegurar a escala.

No entanto, a falta de pediatras já afeta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais, e, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, nem o lançamento de concursos foi suficiente para colmatar a carência porque "ninguém concorreu".