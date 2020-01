Agência do Ambiente confirma viabilidade ambiental do Aeroporto do Montijo

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) confirma a viabilidade ambiental do projeto de construção do novo Aeroporto do Montijo, através da emissão de uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA) favorável condicionada a algumas condições de mitigação dos efeitos da obra na vida da população e da avifauna.

“Esta decisão mantém o quadro de medidas de minimização e compensação (cerca de 160) que a ANA terá de dar cumprimento. As medidas ambientais ascendem a cerca de 48 milhões de euros”, refere a APA, em comunicado divulgado esta terça-feira ao final da noite.

Oito organizações ambientalistas já anunciaram que vão recorrer aos tribunais e à Comissão Europeia para travar o aeroporto no Montijo, por considerarem "ir contra as leis nacionais, as diretivas europeias e os tratados internacionais".



O projeto pretende promover a construção de um aeroporto civil na Base Aérea n.º 6 do Montijo (BA6), em complementaridade de funcionamento com o Aeroporto de Lisboa, visando a repartição do tráfego aéreo destinado à região de Lisboa e a acessibilidade rodoviária de ligação da A12 ao novo aeroporto.



Em 8 de janeiro de 2019, a ANA - Aeroportos de Portugal e o Estado assinaram o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o atual aeroporto de Lisboa (Aeroporto Humberto Delgado) e transformar a base aérea do Montijo num novo aeroporto.

Montijo sem voos durante a madrugada

A Agência do Ambiente exige várias medidas para reduzir os efeitos do ruído que será provocado pela passagem de aviões naquela zona da Margem Sul do Tejo, com destaque para a proibição do tráfego aéreo no período entre as 00h00 e as 06h00 da manhã.

O novo aeroporto do Montijo também terá operação condicionada "nas faixas horárias 23h00-00h00 e 06h00-07h00 à disponibilização de slots horários para o ano de 2022 de 2983 movimentos anuais".

Também serão adotados "procedimentos de aterragem e descolagem menos ruidosos e que evitem ou minimizem o impacte sobre as áreas mais sensíveis".

Ainda no que se refere ao ruído, será apresentando um programa de reforço da proteção acústica dos edifícios situações na área delimitada. Este programa, diz a APA, "deve incluir o respetivo cronograma anual, contemplando a execução das medidas até à entrada em exploração do aeroporto". Estas medidas devem ser suportadas financeiramente pela ANA, num valor estimado entre 15 e 20 milhões de euros.