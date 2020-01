Aeroporto do Montijo. ANA Aeroportos considera declaração de viabilidade ambiental "positiva"

A ANA, empresa responsável pela gestão dos aeroportos em Portugal, considera “positiva a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) que viabiliza o aeroporto do Montijo, nos termos definidos pelo Governo”.

Em reação à DIA, emitida esta terça-feira, pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a empresa reitera “o empenho para avançar com o investimento no Montijo”

Apesar de confirmar a viabilidade ambiental do projeto, a APA impõe algumas medidas para mitigar o ruído dos aviões, reforçar a mobilidade e proteger a vida selvagem.

Por esta razão, a ANA salienta que se “inicia agora uma nova fase do projeto, na qual serão analisados de forma mais detalhada alguns aspetos práticos dos compromissos ambientais”.

