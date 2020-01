Salário mínimo sobe para 950 euros em Espanha

O novo Governo de Espanha anunciou esta quarta-feira um aumento do salário mínimo de 5,5%. A subida entra imediatamente em vigor.



O salário mínimo em Espanha passa de 900 para 950 euros, um aumento de 50 euros por mês.

A medida foi anunciada pela ministra do Trabalho, Yolanda Diaz. Faz parte de um plano para aproximar a remuneração básica do salário médio em Espanha, que atualmente é de 1.944 euros.

O aumento do salário mínimo é a terceira grande iniciativa do novo Governo de coligação PSOE-Unidas Podemos, depois da subida das pensões e dos salários dos funcionários públicos.

O Podemos tinha defendido para este ano um aumento de 100 euros no salário mínimo, mas o Governo chegou a acordo de 50 com os parceiros sociais, mas com o compromisso de novos aumentos nos próximos anos.

Em termos comparativos, o salário mínimo nacional em Portugal aumentou este ano para 635 euros.