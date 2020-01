Republicanos rejeitam novas provas no início do julgamento de destituição de Trump

O início do julgamento no Senado do processo de destituição do Presidente norte-americano, Donald Trump, ficou esta terça-feira marcado pela rejeição de pedidos democratas para juntar novos documentos e provas ao processo.



No arranque do terceiro “impeachment” da história dos Estados Unidos, a maioria dos senadores da câmara controlada pelos republicanos bloqueou três moções do democrata Chuck Schumer, que pretende ter acesso a documentos e registos da Casa Branca, Departamento de Estado e do Gabinete de Gestão e Orçamento.

Após a terceira votação, o senador Chuck Schumer avançou com um novo pedido para que Mick Mulvaney, o atual chefe de Gabinete de Donald Trump, possa testemunhar perante o Congresso.

No arranque do debate, Pat Cipollone, o advogado do Presidente norte-americano, lançou um duro ataque contra todo o processo que pretende afastar Trump do poder, enquanto a oposição democrata considerou que as provas de ilegalidades são “esmagadoras”.