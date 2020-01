​Coronavírus já matou nove pessoas na China e chega a Macau

Pede à população que evite zonas densamente povoadas e diz que vão ser tomadas medidas mais apertadas nos hospitais para proteger o pessoal clínico do coronavírus e que a formação vai ser reforçada.

As autoridades chinesas confirmam que o vírus é transmissível entre seres humanos e que estão a tomar novas medidas para tentar que epidemia se espalhe ainda mais.

O surto do novo coronavírus teve início da cidade de Wuhan e espalhou-se já a 13 das 23 províncias da China.

Pelo menos 440 foram atingidas pelo surto, de acordo com o mais recente balanço oficial, uma subida em relação aos 300 casos reportados na terça-feira de manhã.

Aumenta de seis para nove o número de mortos na China provocado pelo novo coronavírus, anunciaram esta quarta-feira as autoridades de saúde. Foi também confirmado o primeiro caso de contágio em Macau, avança a agência de notícias Xinhua.

Wang Guangfa, um médico chinês que estava a investigar o novo coronavírus, revelou que foi contaminado.

“Foi-me diagnosticado o vírus, a minha condição é boa”, afirmou o clínico a uma estação de televisão de Hong Kong.

Wang Guangfa, que dirige o Departamento de Medicina Pulmonar do Primeiro Hospital Universitário Peking, integrou uma equipa de especialistas que, no início do mês, visitou Wuhan, onde o surto teve início.

A televisão estatal tinha avançado que o médico estava a ser tratado em isolamento desde terça-feira, por suspeita de ter contraído o novo coronavírus.

Wang, que dirigiu a investigação ao surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), em 2003, confirmou que está em tratamento e que vai recebe ruma injeção em breve, sem avançar mais detalhes.

Casos confirmados em cinco países

Os Estados Unidos detetaram o primeiro caso do novo coronavírus numa pessoa proveniente da China, foi esta terça-feira anunciado pelas autoridades de saúde norte-americanas.

O paciente foi diagnosticado com o coronavírus na cidade de Seattle, na costa Oeste dos Estados Unidos.

A pessoa afetada foi hospitalizada na semana passada e permanece “muito doente” numa unidade de Seattle, após ter viajado recentemente à cidade chinesa de Wuhan.

Além dos Estados Unidos e da China, há casos confirmados na Tailândia, Japão e Coreia do Sul.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças afirmou, esta terça-feira, que está confirmada a transmissão pessoa a pessoa do novo vírus detetado na China e que causa pneumonias virais.

O organismo europeu (ECDC, na silga inglesa) acrescenta que ainda é necessária informação adicional para avaliar de modo completo as formas de transmissão deste novo coronavírus, numa publicação na sua página na Internet que hoje foi atualizada.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que "a fonte primária mais provável" de transmissão é animal, tendo os primeiros casos surgido em pessoas que contactaram com um mercado de pescado na cidade chinesa de Whuan. Contudo, o vírus assume "transmissão limitada entre seres humanos através de contacto próximo".

OMS pode declarar emergência internacional

A Organização Mundial de Saúde (OMS) vai reunir de emergência o seu comité de peritos, esta quarta-feira, para avaliarem e decidirem se o surto que começou na China constitui uma emergência internacional.



Os casos por infeção por coronavírus, que é transmissível entre seres humanos, podem chegar a Portugal. O alerta parte do presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia.



O especialista diz que “essa possibilidade existe porque vivemos num mundo global, onde se viaja com facilidade, o que propicia que os casos de infeção possam disseminar-se”.

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, acrescenta, no entanto, que “localmente já existe um sistema montado para identificar os casos de uma forma mais ágil”.