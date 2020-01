Basquetebol. Benfica ganha na Europa

O Benfica venceu o Spirou por 85-78, na Bélgica, em partida que encerrou a 4.ª jornada do Grupo I da FIBA Europe Cup.

Com este resultado, os encarnados estão no primeiro lugar do grupo, ao lado dos alemães do Bayreuth (três triunfos e um desaire).

BASQUETEBOL - FIBA Europe Cup - Grupo I

4ª Jornada

medi Bayreuth (Alemanha) 105-82 Bakken Bears (Dinamarca)

Spirou Charleroi (Bélgica) 78-85 Benfica

Classificação

1- medi Bayreuth (390-360) 7 pontos

2- Benfica (342-315) 7

3- Bakken Bears (353-365) 6

4- Spirou Charleroi (308-353) 4

5ª Jornada 29 jan

Bakken Bears (Dinamarca) - Spirou Charleroi (Bélgica)

Benfica - medi Bayreuth (Alemanha)