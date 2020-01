Andebol. Portugal derrota Hungria e garante pré-olímpico

A seleção portuguesa de andebol voltou a fazer história no europeu da modalidade. Esta quarta-feira derrotou a Hungria por 34-26.

Com este triunfo a equipa das quinas garante, pelo menos, o sexto lugar e, assim sendo, carimba o passaporte para o torneio pré-olímpico.

Está garantido o melhor resultado de sempre da seleção num europeu da modalidade.

Portugal estava obrigado a vencer a Hungria por cinco golos e acabou por triunfar por oito de diferença.

No jogo de atribuição do quinto e do sexto lugar, Portugal vai agora defrontar a Alemanha, em Estocolmo, no sábado, dia 25, às 15h00.