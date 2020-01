Vitória de Guimarães contrata campeão europeu de sub-19

O Vitória de Guimarães anunciou, esta terça-feira, a contratação de Easah Suliman, central inglês de 21 anos.

No site oficial, o Vitória informa que chegou a acordo com o Aston Villa para a obtenção de 70% do passe de Suliman, com os restantes 30% a continuarem na posse dos ingleses. O defesa assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas e meia, isto é, até 2024.

Easah Suliman foi campeão europeu de sub-19 em 2017, ao serviço da Inglaterra. Formado no Aston Villa, passou por cedências a Cheltenham, Grimsby e Emmen (Holanda), além de ter representado os sub-23 dos "villans". O reforço do Vitória também pode jogar a lateral-esquerdo.