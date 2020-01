Presidente da AG motivado. "Em Braga, fica em Braga"

António Marques já aponta baterias à final da Taça da Liga e é, por esta altura, um dos rostos da confiança que se respira em Braga após a vitória frente ao Sporting. Em declarações a Bola Branca, o presidente da Mesa da Assembleia Geral bracarense confessa estar "motivado" e "confiante" no sucesso na competição, mas assume que é preciso ser "realista", face à dificuldade da final, seja contra FC Porto ou Vitória de Guimarães.

"Em Braga, fica em Braga. Será difícil conseguir, mas o Braga habituou-nos, nas últimas semanas, com o seu futebol frente ao FC Porto e ao Sporting, a ganhar e a ganhar bem. Em Braga, estão todos com o sentido na vitória e, a jogar como estamos a jogar, somos candidatos a ganhar a Taça da Liga. O sonho está muito próximo", enaltece António Marques.

A decisão tomada por António Salvador, com a contratação de Rúben Amorim para o cargo de treinador, também é alvo de comentário por parte do dirigente, que culpa os "autocarros" que jogam no campeonato português como a maior razão para o insucesso inicial da equipa.

"As coisas não estavam a correr totalmente bem com o Ricardo Sá Pinto, talvez porque a equipa não estivesse trabalhada para jogar contra autocarros. Na Europa, por exemplo, as outras equipas atacam. O Braga está habituado a jogar de peito aberto, como fez com o FC Porto e como fez ontem com o Sporting", refere António Marques, antes de deixar elogios à atitude do presidente da SAD do clube.

"Se o António Salvador apostou em Rúben Amorim, ele sabe o motivo que o levou a fazê-lo e nós só temos de seguir as apostas dele, até porque as decisões dele vão no sentido de tornar o Braga mais competitivo. E, a avaliar pelos últimos resultados, a aposta está muito bem feita", termina.

O Braga espera pelo vencedor do confronto entre Vitória de Guimarães e FC Porto, que se joga esta quarta-feira, às 19h45, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.