Ivo Vieira. “Ainda temos de crescer"

O treinador do V. Guimarães deixou elogios à sua equipa, mas admitiu falhas na partida contra o FC Porto para as meias-finais da Taça da Liga.

Ivo Vieira considera que “o Vitória mostrou que é um clube grande em termos de massa adepta e apoio, O FC Porto também é uma equipa grandiosa e estamos no mesmo patamar em termos de jogo e apoio à equipa. Salutar o apoio dos adeptos, queríamos dar mais e conseguir a vitória, mas isso não aconteceu. Fizemos um golo, eles marcaram dois e passou o FC Porto”.

O técnico dos vimaranenses refere que “depois de marcar, não podemos sofrer no minuto seguinte. Somos um grande, mas ainda temos de crescer. Faltou discernimento e concentração. Tínhamos de ser mais competentes porque, com o FC Porto à procura do golo, podíamos tirar partido disso no contra-ataque.”

Quanto ao golo anulado ao Vitória, Vieira não faz declarações sobre a arbitragem. “Eu falo sempre de futebol, é isso que defendo e acredito. Não falo dos árbitros e vou manter esta postura enquanto puder e conseguir”.

O treinador elogia os seus jogadores: “Não sei em que jogo esta época não jogámos olhos nos olhos. Tivemos alguns jogos menos conseguidos, não conseguimos ser competitivos em todos, alguns estivemos aquém do que podíamos fazer, noutros os resultados não refletem o trabalho da equipa, como aconteceu hoje. Temos de nos focar no nosso trabalho, defender o futebol português porque estamos um pouco aquém. Temos de fazer mais em prol do jogo e menos da polémica e da conversa.”

O FC Porto venceu o V. Guimarães por 2-1 e está na final da Taça da Liga.