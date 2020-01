Quem nunca teve vontade de mudar de operadora? Conheça um caso insólito

Histórias com operadoras toda a gente tem (a Renascença conta-lhe, mais abaixo, um caso de cobrança por serviço nunca prestado). Aliás, o setor das telecomunicações lidera há vários anos a lista de reclamações dos consumidores – ou porque o serviço funciona mal ou porque a fatura traz um valor que surpreende.

O que pode o consumidor fazer? Votar nas propostas que se encontram em consulta pública.

O período de fidelização, existente em mais de 70% dos contratos atuais, não facilita a mobilidade entre operadores de telecomunicações, que acabam por pedir montantes avultados para cancelar o contrato.

A Autoridade da Concorrência não tem dúvidas de que as atuais fidelizações nos contratos da Meo, da Nos, da Nowo e da Vodafone são penalizadores para os consumidores – que por ano gastam, em média, 700 euros pelos serviços contratados – e quer, por isso, acabar com as dificuldades existentes.

As propostas de mudança em consulta pública são:

mais e melhor informação pelas penalizações por cancelamento (com o valor em euros na fatura mensal)

limites à política de refidelização

facilitar processo para cancelar o contrato

A diretora do Gabinete de Estudos da Autoridade da Concorrência esteve, nesta terça-feira, no programa As Três da Manhã para explicar tudo.

Ana Sofia Rodrigues diz que as penalizações por cancelamento que podem ultrapassar os mil euros e que, muitas vezes, são anunciadas através de fórmulas, que obrigam o consumidor a fazer cálculos para perceber o que vai pagar.