“Clientes têm de pagar um pouco mais”, avisam transportadoras de mercadorias

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alerta para um ano difícil e apela à compreensão e colaboração dos clientes.

Depois da greve dos motoristas de transporte de combustíveis, no ano passado, as empresas começaram a aplicar, em janeiro, o novo contrato de trabalho coletivo –um dos desafios do novo presidente da Antram, Pedro Polónio.

O novo dirigente, que toma posse nesta quarta-feira, assume que os custos com os aumentos salariais vão ter de ser partilhados com os clientes. “É a única forma de as empresas serem viáveis”, afirma.

Mas, além de entenderem “que é preciso pagar um pouco mais”, é necessário “que as empresas giram melhor [o dinheiro e recursos] e que os clientes também contribuam para essa melhor gestão das nossas frotas”, adianta.

Pedro Polónio diz que “não há ainda notícia de empresas que estejam a claudicar, que estejam a não conseguir”, mas ressalva que ainda é cedo para falar.

“Será uma verdade que, se os clientes não entenderem esta necessidade premente das empresas, irão acontecer essas dificuldades”, avisa.

Pedro Polónio toma posse como presidente da Antram nesta tarde, para um mandato de três anos.

Em outubro do ano passado, depois de duas greves de motoristas (inclusive de matérias perigosas), a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) e a Antram chegaram a acordo sobre um aumento salarial.