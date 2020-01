José Henrique aprova contratação de Helton Leite. "Vlachodimos precisa de concorrência"

José Henrique, antigo guarda-redes do Benfica, aprova a contratação de Helton Leite ao Boavista, para competir com Vlachodimos.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo guardião diz que, se o guarda-redes brasileiro, de 28 anos, está referenciado, é porque tem qualidade.



"Eu não tenho opinião formada, porque ele também tem jogado pouco. Mas, se falam nisso, é porque ele tem algum valor para ir para o Benfica. O Bruno Lage deve conhecê-lo bem e, tendo o aval do Bruno, certamente que é favorável", refere.

Zé Gato, como era conhecido José Henrique, no futebol, reconhece que Vlachodimos precisa de um concorrente à altura, como aconteceu com ele e com Manuel Bento, no Benfica do final dos anos 70.



"É sempre bom haver mais concorrência. Vlachodimos olha e vê que os concorrentes dele [Svilar e Zlobin] ainda não têm estrutura para lhe tirar o lugar. Se é para o bem da equipa, deve ser contratado. Se olharmos para o lado e virmos que não temos concorrência, pode dar-se o caso de não trabalharmos tanto. Assim, obriga-se a que ele esteja constantemente a trabalhar e a aperfeiçoar-se, que era o que acontecia comigo, com o Manuel Bento. Tínhamos de trabalhar muito para qualquer um de nós estar pronto a servir o Benfica. Penso que o Vlachodimos precisa de um guarda-redes à altura dele para lhe fazer concorrência", conclui.

Helton Leite chegou a estar perto do Benfica, no verão, mas uma lesão fez o negócio cair por terra. Agora que está a competir de novo - disputou os últimos três jogos pelo Boavista -, está de volta à agenda da Luz.