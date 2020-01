Benfica deixa cair Bruno Guimarães

O Benfica terá desistido da contratação de Bruno Guimarães ao Athletico Paranaense, após várias semanas de negociações, segundo o "Record".

Os encarnados terão feito uma proposta de 20 milhões de euros pela totalidade do passe do médio brasileiro, de 22 anos. O Athletico recusou e contrapropôs com 20 milhões por 80%. O Benfica não mordeu o isco, nem subirá a parada, por Bruno Guimarães, que, de acordo com o "Record", está agora perto de reforçar os franceses do Lyon.

O atual sétimo classificado do campeonato francês terá aceitado as exigências do Athletico - 20 milhões por 20% do passe do jogador.

De qualquer forma, explica a mesma fonte, Bruno Guimarães não era um reforço urgente, dado que o Benfica já contratou Julian Weigl ao Borussia Dortmund, agora em janeiro, pelos mesmos 20 milhões de euros.