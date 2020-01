Avançado do Lyon apontado ao interesse do Benfica

O Benfica estará interessado na contratação de Maxwel Cornet ao Lyon.

De acordo com o portal francês "Footmercato", o Benfica mostra forte interesse e já terá contactado os representantes do extremo marfinense, de 23 anos, ainda que não tenha sido feita qualquer proposta oficial.

Formado entre Metz e Lyon, Cornet afirmou-se na equipa principal dos "gones" na época 2015/16, com 19 anos. Desde então, só uma vez não ultrapassou a barreira dos 10 golos numa só temporada. No presente curso, o internacional costa-marfinense leva quatro golos e três assistências em 24 jogos, segundo dados do site "Transfermarkt".

Embora tenha preferência pela ala direita, Maxwel Cornet também pode jogar à esquerda e a ponta de lança. Pela seleção da Costa do Marfim, que escolheu representar após fazer carreira nas camadas jovens francesas, o avançado acumula quatro golos em 18 internacionalizações.