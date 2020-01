Alavés confirma interesse em Fejsa

O interesse do Alavés em Lubomir Fejsa existe e o momento é de expetativa quanto ao futuro do médio sérvio do Benfica.

Numa entrevista a Bola Branca, o diretor desportivo do emblema da I liga espanhola, Sergio Fernández, reconhece que Fejsa "é um jogador que encaixa nas pretensões e expectativas de um clube como o Deportivo Alavés". Sergio Fernández, não entra em detalhes sobre a notícia avançada em Espanha pela Cadena COPE, segundo a qual o 14.º classificado de "La Liga" pretende reforçar-se com Lubomir Fejsa, por empréstimo do Benfica, até ao final da época.

"Estamos num processo de clarificação quanto à situação final do jogador e, neste momento, pouco posso dizer para além do que já foi publicado", diz o antigo futebolista à Renascença.

As palavras de Sergio Fernández enquadram-se num contexto fácil de perceber. O que levaria Fejsa, com 13 títulos alcançados pelo Benfica (incluindo cinco campeonatos nacionais), a trocar o campeão português e um dos históricos do futebol europeu, por um clube sem palmarés e que pouco mais poderá ambicionar do que uma classificação honrosa na liga espanhola? A pergunta poderá encontrar resposta na pouca utilização que o internacional sérvio de 31 anos tem tido, desde que Bruno Lage assumiu o comando técnico do Benfica, particularmente visível esta época; Feja soma apenas 351 minutos de utilização, em três presenças em jogos do campeonato e duas em partidas da Liga dos Campeões. Apesar de o cenário apontar para uma saída do jogador que chegou à Luz em 2013 e cujo contrato termina em Junho de 2021, o dirigente do Deportivo Alavés mostra-se reservado, quanto à vontade do jogador fazer as malas e rumar ao País Basco.

"Só posso falar do que conheço; as opiniões de terceiros terão que ser eles a emiti-las. Não posso falar pelos outros" remata Sergio Fernández.