Ozzy Osbourne revela sofrer de Parkinson. "Tem sido muito desafiante"

Sharon Osbourne, mulher e “manager” do cantor, detalhou que Ozzy sofre de Parkinson 2, o que “não é de maneira alguma uma sentença de morte, mas afeta certos nervos do corpo – tem-se um dia bom, outro dia bom, e depois um dia mesmo muito mau”, acrescentou.

A estrela rock - que teve de cancelar a “tour” mundial prevista para o ano passado devido aos problemas de saúde - explicou à jornalista Robin Roberts que tudo começou depois de uma grande queda que o obrigou a ser operado ao pescoço. Após a cirurgia, começou a sentir “um braço dormente e as pernas sempre frias”.





O cantor realçou que lhe custa bastante não conseguir trabalhar. “Vindo de uma família da classe trabalhadora, odeio desiludir as pessoas e não fazer o meu trabalho. E quando vejo a minha mulher a ir para o trabalho, os meus filhos a ir para o trabalho, fico deprimido por não poder ajudar a minha família. Mas estou muito melhor agora do que em fevereiro do ano passado”, ressalvou ainda.

Depois de um período afastado, Ozzy lançou este mês um novo álbum, intitulado "Ordinary Man" e confessou que quer muito voltar a atuar para os fãs, a quem agradece todo o apoio demonstrado.