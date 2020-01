Luís Filipe Menezes: "Vender o Bruno Fernandes por um preço abaixo das pretensões era o melhor para todos"

Luís Filipe Menezes acredita que o arrastar das negociações da transferência de Bruno Fernandes está a prejudicar todos os envolvidos, incluindo o próprio jogador, que o ex-autarca sente que não está de "cabeça assente" no Sporting.

Em declarações a Bola Branca, o ex-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e comentador desportivo afeto ao Sporting ilibou, no entanto, o médio português, referindo que é difícil manter o foco quando, do outro lado, estão "seis milhões de salário e a ambição de jogar na Premier League e num grande clube como o Manchester United" e apontou o dedo à direção presidida por Frederico Varandas.

"O Sporting, vendendo o Bruno Fernandes por um preço abaixo daquilo que são, aparentemente, as suas pretensões, seria o melhor para o clube e para o jogador. A questão que se coloca, neste momento, é se o Sporting fica com 25 ou com 35 milhões provenientes dessa venda. Mal estaria o futuro do Sporting se dependesse de um encaixe de mais dez ou menos dez milhões. É um valor relevante, mas não é exorbitante", enalteceu.



Sobre o clima de tensão existente no universo sportinguista entre os adeptos e a direção, o ex-conselheiro de Estado defendeu que todos devem trabalhar para "construir a união no Sporting", antes de acrescentar que cabe à direção o "papel fundamental" de ouvir e de esclarecer as críticas feitas.

"Há um descontentamento muito grande e é preciso debater cada um dos problemas e cada uma das questões que os adeptos contestam. Há argumentos com os quais os adeptos não ficam satisfeitos, mas admito que haja outras áreas em que, se a direção for eficaz a passar a mensagem, pode eventualmente ganhar tempo suficiente para mostrar que ainda é capaz de levar a cabo esta hercúlea tarefa de recuperar o clube", explicou.

Luís Filipe Menezes não fugiu ao comentário à atual situação desportiva do clube, tendo, na antecâmara do confronto dos leões com o Sporting de Braga, jogo a contar para a meia-final da Taça da Liga, referido que este é o "único troféu que está ao alcance do Sporting" nesta temporada. Para isso acontecer, o ex-autarca salientou que o Sporting tem de recuperar da derrota no dérbi frente ao Benfica, onde fez uma das "melhores exibições da época" e saiu derrotado de forma "injusta".



"O Sporting tem o grande desafio de ultrapassar a derrota com o Benfica, que, tal como a derrota com o FC Porto, foi injusta. O Sporting, nesses dois jogos, fez, talvez, as duas melhores exibições da época, mas acabou por perder. É preciso recuperar a equipa do ponto de vista físico e psicológico para conseguirmos chegar à final. O Braga está num bom momento, acabou de ganhar três jogos seguidos com o novo treinador e tem uma excelente equipa recheada de bons valores. Mas, se o Sporting jogar ao mesmo nível com que jogou frente ao FC Porto e ao Benfica, acho que temos todas as condições para vencer", terminou.

O Sporting de Braga-Sporting, a contar para a primeira meia-final da Taça da Liga, joga-se esta terça-feira, às 19h45, com relato e acompanhamento na Renascença.