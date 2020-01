Conselho de Disciplina abre processo ao Sporting por tochas no dérbi

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar ao Sporting, pelo arremesso de tochas para o relvado, no início da segunda parte do dérbi com o Benfica, em Alvalade.

Os incidentes em causa obrigaram à interrupção da partida da jornada 17 do campeonato durante vários minutos. O Conselho de Disciplina aguarda, ainda, pelo relatório da polícia para concluir o processo.

Garantido estará que o Sporting não será punido com um jogo à porta fechada, uma vez que não é reincidente neste tipo de situações.

Hugo Miguel tinha acabado de apitar para o início da segunda parte do Sporting 0-2 Benfica quando a área de Luís Maximiano foi inundada por cerca de uma dezena de tochas, acompanhadas de potes de fumo. O árbitro teve de interromper a partida, durante aproximadamente cinco minutos, de modo a que os bombeiros pudessem retirar o material pirotécnico das quatro linhas e a nuvem de fumo se dissipasse.