Beto: "É muito fácil expulsar um jogador do Sporting"

O "team manager" do Sporting, Beto Severo, mostrou-se muito indignado, no final da meia-final da Taça da Liga, perdida (2-1) para o Sporting de Braga, com o papel que o videoárbitro teve na expulsão de Bolasie.

"Tenho um balneário destroçado, revoltado com aquilo que aconteceu na segunda parte. Incrível que é muito fácil, neste momento, expulsar um jogador do Sporting", criticou, na zona mista do estádio do Braga.

A indicação para a expulsão foi dada pelo videoárbitro (VAR) da partida, Artur Soares Dias. Beto considera que o cartão vermelho, exibido, após visionamento das imagens, por Nuno Almeida, não tem razão de ser, já que "tanto o jogador do Sporting como o jogador do Braga escorregam":

"Obviamente que o choque, depois, é inevitável. Mas não é um lance com maldade. É uma vergonha o VAR expulsar o jogador do Sporting. Mas como eu disse, cada vez é mais fácil expulsar um jogador do Sporting."

O treinador do Sporting, Jorge Silas, também tinha mostrado indignação, na conferência de imprensa, com a expulsão de Yannick Bolasie.