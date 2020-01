FC Porto quer evitar novo "sabor amargo" e vencer a Taça da Liga

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, quer evitar novo dissabor na Taça da Liga, à semelhança do que aconteceu nas últimas duas edições, quando os dragões foram eliminados nos penáltis. Em conferência de imprensa, o técnico reforça a vontade de vencer o Vitória de Guimarães para repetir presença na final.

"Queremos levar o jogo para onde achamos que nos sentimos mais confortáveis. Temos de ganhar para estar na final, sendo que é um adversário difícil, com qualidade individual e coletiva. Os próximos jogos definem um títulos e vamos lutar por essa conquista", começou por dizer.

O FC Porto venceu o Vitória por 3-0, no Estádio do Dragão, esta época para o campeonato, mas Sérgio recorda que este será um jogo "diferente, até porque essa partida ficou marcada pela expulsão do central no início, que mudou o jogo".

Sérgio nega a ideia que o FC Porto fez um mau jogo contra o Sporting de Braga e não atribui os problemas da equipa exclusivamente ao meio-campo.



"Não podemos observar a prestação a olhar só para um setor. Tudo foi analisado e trabalhado, mas não foi uma exibição menos conseguida. O Braga chegou com perigo nos últimos dez minutos e teve dois cantos em que fez golo. Fez com que dissessem que foi uma exibição menos conseguida do Porto e fantástica do Braga, mas é mentira", diz.

O treinador dos dragões admite que valoriza a Taça da Liga, apesar de não ser a grande prioridade dos dragões para a temporada. Sérgio recordou o seu histórico na prova ao serviço do Porto.

"Estou aqui há dois anos e meio e ainda não perdi um jogo para a Taça da Liga nos 90 minutos. Damos importância à Taça da Liga. É um título, uma taça. Sabemos como perdemos nas meias-finais há dois anos e na final no ano passado e verdadeiramente ficou um sabor amargo, porque a quero conquistar. Mas se me perguntar a prioridade em termos de títulos, há prioridades, claro", terminou.

O FC Porto-Vitória de Guimarães joga-se na quarta-feira, às 19h45, a contar para a meia-final da Taça da Liga, com relato e acompanhamento na