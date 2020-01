Marcelo sobre o Luanda Leaks. Investimento externo é bem-vindo, desde que cumpra a lei

“Eu disse, em geral, que o investimento vindo desse país [Angola] com de outros países, como de cidadãos de todo o mundo, é bem-vindo naturalmente no respeito da legalidade. Contínua a ser bem-vindo”, afirma o chefe de Estado.

A mulher mais rica de África montou uma teia de in(...)

“Estamos, aparentemente, perante uma matéria que envolve poderes do poder judiciário, das instituições judiciais, de investigação e decisão, e dos supervisores, dos reguladores, que são e devem ser independentes. Não cabe ao Presidente da República, não cabe aos órgãos do poder político, que não estes, estar a ter pronúncia sobre matéria que é competência desses órgãos”, declarou o Presidente da República.

O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) revelou no domingo mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de 'Luanda Leaks', que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.

Isabel dos Santos disse estar a ser vítima de um ataque político orquestrado para a neutralizar e sustentou que as alegações feitas contra si são "completamente infundadas", prometendo "lutar nos tribunais internacionais" para "repor a verdade".