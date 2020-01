Abel Matos Santos: “Partidos como o Chega não são nossos inimigos, são nossos aliados”

Abel Matos Santos foi o primeiro nome a apresentar-se à sucessão de Assunção Cristas, logo na noite eleitoral de 6 de outubro. Lidera a Tendência Esperança em Movimento (TEM) e promete levar a sua moção até ao fim no congresso de 25 e 26 deste mês, em Aveiro. Em entrevista à Renascença, este psicólogo clínico e sexologista assume-se, claramente, de direita e conservador nos costumes e defende alterações às leis do casamento e do divórcio.



Tem defendido um CDS mais à direita. O que é para si um CDS mais à direita?

É um CDS claro, convicto, que não tenha vergonha de afirmar aquilo que eram as suas bandeiras e as suas ideias chave de sempre, um CDS fiel à sua matriz democrata-cristã e aos princípios do humanismo personalista, um CDS claro no qual os eleitores e os portugueses se revejam e percebam o que significa o CDS.

Hoje em dia, o CDS é um partido que tem uma retórica inconsequente, que descafeinou, que as pessoas não conseguem distinguir do PSD ou do PS ou até mesmo do Bloco de Esquerda. Não há nada que diferencie o CDS, hoje, dos outros partidos do sistema político. É preciso que o CDS recupere a sua matriz identitária e as bandeiras que o fazem ser diferente de todos os outros partidos.

Isso, geralmente, também se entende como um CDS mais conservador em termos de costumes.

Sim, eu defendo um CDS de direita e conservador. Sou conservador. Liberal na economia com responsabilidade social, um liberalismo diferente do liberalismo económico defendido pela Iniciativa Liberal. O nosso liberalismo tem de assentar na responsabilidade social. E, obviamente, sou conservador nos costumes e no modelo de sociedade que defendo o CDS também o é.

Ser conservador é mudar o que está mal e manter o que está bem, e hoje temos vários problemas na sociedade que têm a ver com muitas das bandeiras e ideias da esquerda e da extrema-esquerda que têm criado problemas a nível da sociedade que tendo que o CDS tem o dever e a obrigação de corrigir, por um lado, aqueles que já estão estabelecidos e, por outro, evitar que outros, como a eutanásia, sejam uma realidade na sociedade portuguesa porque entende que isso atenta contra a dignidade da pessoa humana.

Quando fala em corrigir está, por exemplo, a defender voltar a alterar a lei do aborto, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, da adoção?

Sim. Entendo que o casamento é entre um homem e uma mulher e, portanto, pessoas do mesmo sexo podem ter e devem ter uma união civil registada caso pretendam viver num jurídico semelhante ao casamento, mas não se pode chamar casamento. Da mesma maneira que defendo que se devolva a verdadeira natureza às uniões de facto: as pessoas que pretendam de viver em união de facto, podendo casar-se e não o fazendo, é porque não querem estar sujeitas à regulação jurídica do casamento e, portanto, deve ser uma entidade jurídica diferente.

Defendo também que o divórcio unilateral deve ser revisto no sentido de proteger a parte mais vulnerável no divórcio. Isto não é para impedir os divórcios, porque não se aplica ao mútuo consentimento, mas é para proteger a parte vulnerável quando existe um divórcio unilateral.

Em relação ao aborto, não podemos mascarar que vivemos num tempo em que milhares de fetos são exterminados por via do aborto. Num tempo em morrem mais pessoas do que aqueles que nascem, precisamos de crianças e entendo que o Estado deve financiar e deve apoiar com medidas concretas para que as mulheres não precisem de abortar. Isso faz-se, por um lado, apostando na informação dos jovens para evitar gravidezes indesejadas e, por outro lado, com dinheiro e medidas de higiene e de saúde no sentido de permitir que as mulheres que engravidaram e tiveram uma gravidez indesejada possam ter a criança ou dando-a para a adoção ou tendo-a com condições para a poder criar. Não é uma questão de penalização, mas de medidas que ajudem as mulheres a não terem de abortar.