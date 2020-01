Transportes públicos de Lisboa com mais 18% de viagens

Veja também:

Os utilizadores dos transportes públicos coletivos da área metropolitana de Lisboa realizaram entre abril e dezembro de 2019 cerca de 477 milhões de viagens, o que representa um aumento superior a 18% face a 2018, foi divulgado esta segunda-feira.



Segundo uma nota divulgada pela Área Metropolitana de Lisboa (AML), do número total de viagens realizadas entre abril e dezembro, mais de 398 milhões foram com utilização de passes.

Este período em análise, com base em validações do sistema de bilhética, coincide com a criação do passe Navegante Municipal e Metropolitano, que estão disponíveis desde abril de 2019.

De acordo com a AML, observou-se entre abril e dezembro um aumento de 32% do número de passageiros a utilizar os transportes públicos com maior regularidade (com passe) e um decréscimo de 23,5% na venda de títulos ocasionais, comparativamente ao período homólogo de 2018.

"Os resultados apurados confirmam, de uma forma inequívoca, que as novas soluções de deslocação criadas pelos passes Navegante favoreceram uma mobilidade mais sustentável com um impacto económico e social muito significativo nas famílias", sublinha a nota.