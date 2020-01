"Respeito". Polícias exibem tarja na meia-final da Taça da Liga

Um grupo de polícias exibiu esta terça-feira uma tarja a exigir respeito pela classe, durante a primeira meia-final da Taça da Liga de futebol, entre o Sporting de Braga e o Sporting, no estádio municipal de Braga.



"Polícias exigem respeito", podia ler-se na tarja que foi mostrada aos 21 minutos do encontro em Braga, por um grupo de polícias colocados na bancada nascente, onde estão os adeptos do Sporting e que está de frente para as câmaras da transmissão televisiva.

Elementos da PSP e da GNR realizaram hoje protestos em simultâneo em Braga, Lisboa e Faro, numa ação convocada pelos sindicatos.

Organizadas por sete sindicatos da PSP e pela Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), as concentrações realizaram-se em frente do estádio de Braga, junto do Ministério das Finanças, em Lisboa, e no jardim Manuel Bivar, em Faro.