Polícias. Histórico do sindicalismo critica mudanças na lei

O protesto do Movimento Zero (M0) decorre no âmbito das manifestações de polícias marcadas para esta terça-feira. Embora a Direção Nacional da Polícia já tenha dito que não autoriza a concentração no aeroporto, ela acabou por acontecer de forma silenciosa e ordeira.

"Antes de esta lei ser aprovada, todas as esquadras, todos os departamentos tinham um delegado. Agora, em Lisboa, mesmo os sindicatos representativos não têm lá ninguém. Se as pessoas não têm horas para poder vir para aqui, ainda por cima cortam férias e folgas, então não vale a pena. Os polícias, neste momento, não têm alternativa", contestou.

“Esta lei sindical foi um retrocesso no que toca ao sindicalismo na polícia, onde estivemos 22 anos a lutar pelo direito ao sindicato”, sublinhou em declarações aos jornalistas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde um grupo de polícias do Movimento Zero se concentrou.

“Neste momento, os polícias não conseguem reunir os seus órgãos. As expensas sindicais foram reduzidas ao mínimo: de 1.400 para 74 euros. Há sindicatos que não têm dirigentes nem delegados ao nível dos comandos e das divisões, portanto, isto foi do 8 ao 80”, afirmou António Ramos.

Começou na zona das Chegadas, às 10h00, com apenas uma dezena de elementos sem identificação. Com o passar do tempo, o número foi aumentando, até cerca de meia centena, e o grupo deslocou-se para a zona das Partidas – sempre debaixo do olhar atento dos colegas polícias fardados que fazem o controlo de entradas no do Aeroporto Humberto Delgado.

No aeroporto de Faro, o protesto do Movimento Zero reunia, às 11h00, perto de 20 pessoas, que se concentravam junto às Partidas, sem ostentarem cartazes ou as camisolas brancas que identificam o movimento.

No Porto, no aeroporto Sá Carneiro, pelas 10h45 não havia qualquer protesto organizado – apenas um grupo de pessoas que se declarou solidária com o Movimento Zero e que não se quiseram identificar.