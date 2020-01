Estes 100 jovens estão prontos a rejuvenescer o debate público, "para que não haja mais desculpas"

A iniciativa, lançada por João Marecos no programa da RTP, foi concretizada pela comunidade de que faz parte: os “Global Shapers”, comunidade internacional do Fórum Económico Mundial formada por jovens entre os 20 e os 30 anos de idade.

Criada em 2011 para desenvolver projetos com impacto local, a comunidade está dividida em "hubs" - grupos que, em cada grande cidade do mundo, se organizam para criar projetos com impacto local.

O “hub” de Lisboa surgiu em 2013 e, atualmente, tem 32 membros.

Foi com a ajuda de outros “shapers” que João chegou aos 100 nomes. Como dentro da comunidade não tinham pessoas que cobrissem todas as áreas, procuraram “curadores” fora da rede para os ajudar.

“A cada curador lançamos o desafio de convidar outra pessoa para os ajudar. Foi aqui que surgiu a ideia dos embaixadores: pessoas com grande conhecimento na sua área que poderiam não só subscrever este manifesto, de dar mais voz aos jovens nestes debates, mas ajudar a escolher estas pessoas”, conta João à Renascença.

Lista é “tudo menos uma lista de amigos”

João Marecos garante que a tarefa de escolher as pessoas para cada área foi, em muitos casos, “um desafio”. “Foi um esforço colegial e não só de um curador a escolher cinco amigos”, garante.

“Esta lista é tudo menos uma lista de amigos”, afirma. “Acho que não há nenhuma pessoa envolvida que conheça mais de 10% das pessoas pessoalmente”.

A orientação política de cada pessoa proposta também não foi um elemento considerado. “Às vezes causa-me alguma ansiedade, porque eu não faço ideia do que pensam estas pessoas que estou a propor”, admite João Marecos.

“Não sei se são de esquerda, de direita. Não perguntámos porque não era o nosso propósito. Isto não é uma iniciativa de imposição de qualquer ideologia”, garante à Renascença.

O objetivo não era ter representatividade a nível político. “Claro que eu, conhecendo algumas pessoas, sei que algumas são mais à esquerda, outras mais à direita”. Mas não foi por isso que foram escolhidas.

Esta é, para João Marecos, uma lista de jovens que sabem o que falam. “Sabemos que estas pessoas têm um percurso profissional ou educativo que nos tirou qualquer dúvida sobre elas poderem acrescentar qualquer coisa nestas áreas. É com essa convicção que as propomos”, diz.

Nas áreas que normalmente são os políticos que comentam, esforçaram-se por afastar qualquer pessoa que tivesse ligações partidárias, ainda que não tenham investigado cartões de militante.

Essa foi uma regra importante, “porque entendemos que o espaço de debate neste momento é um oligopólio partidário. É distribuído e dividido consoante o entendimento dos partidos”, acusa João. “Quem tem essas vias para aceder a essa plataforma não precisa desta. Foi uma tentativa de trazer pessoas que não estão dentro desse oligopólio”, explica.

“Número de novos comentadores por ano chocou-me”