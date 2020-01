“N” vezes. O que significa?

Então, em Matemática, N é o símbolo de número inteiro indeterminado. Logo, faz sentido... já fiz isto N vezes, já te disse aquilo N vezes, já lá estive N vezes. N significa que fizemos ou dissemos isto e aquilo, mas são tantas vezes que nem sabemos ao certo quantas foram.

Mas N é muito mais do que isso. E além deste significado, há outros nove.

Então: no alfabeto, a letra N é o dobro da letra G, porquê? Porque é a décima quarta letra do alfabeto, mas é a décima primeira consoante, porque pelo meio já passámos pelo A, pelo E e pelo I.

N é a letra que representa a consoante oclusiva nasal alveolar.

Vamos por partes, uma consoante oclusiva é pronunciada pela expiração de ar que é bloqueado por um obstáculo bucal, que pode ser a língua, os lábios ou a glote... e que uma vez aberta, é como se explodisse.

Siga, em Geografia, N é o símbolo do ponto cardeal Norte.

Em Química é o símbolo do Azoto. Certamente já ouviu falar de Nitratos e Nitritos, que tem tudo a ver com o Azoto.

E é também a letra que simboliza a constante de Avogadro, que é nada menos do que o número de átomos de carbono existentes em exatamente 12 gramas de carbono 12, que já agora se tiver curiosidade, é o mais abundante de todos os isótopos do elemento carbono, com uma ocorrência relativa na natureza de aproximadamente 99%.

Em Física, N simboliza Newton, uma unidade de medida de força, batizada segundo sir Isaac Newton, o físico e matemático britânico que, depois de ter levado com uma maçã na cabeça caída de uma árvore, formulou a teoria da gravitação universal ou lei da gravidade ou dito de outra forma, a lei segundo a qual temos sempre os pés bem assentes na Terra, ou que explica por que razão o prato que, no outro dia, caiu do armário se desfez em 500 pedaços no meio do chão da cozinha.